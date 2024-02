Ultime Notizie Roma del 01-02-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì primo febbraio al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha indicato che è stato raggiunto un accordo A27 per un pacchetto aggiuntivo di sostegno all’ucraina all’interno del bilancio Ué da 50 miliardi + rata di un finanziamento a chi è costante prevedibile di lungo termine intanto nuovo fitto scambio di droni e missili Nella notte tra Ucraina e Russia alle difetti anche ieri è dimostrata ma ne hanno abbattuto dai velivoli senza pilota al confine con l’Ucraina mentre sistemi difensivi di chi le fanno intercettato Due dei quattro droni kamikaze iraniani lanciati verso la regione di Cardiff lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina riferito di almeno 66 scontri in prima linea di mosca nelle24 ore ti compri il Medio ...