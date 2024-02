Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio agricoltura italiana nasce una filiera agroalimentare allargata che sviluppa un fatturato aggregato pari a oltre 600 miliardi di euro nel 2023 Mister rischio delle politiche folli dell’Unione Europea e quanto emerge da un’analisi di Coldiretti diffuse in occasione della prima mobilitazione per gli agricoltori da tutta Europa e la partecipazione per l’Italia della Coldiretti scesi in piazza assieme al presidente perandini Place Luxemburg di fronte al parlamento a Bruxelles dove si tiene il vertice straordinario dell’Unione con la presenza del premier Giorgia Meloni e la prima volta in piazza insieme per gli agricoltori provenienti dal Sud del Nord dell’Unione Europea della Coldiretti di Spagnoli via Chiaia del porto di k i belgi fino ai giovani della figlia e molti altri ...