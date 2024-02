Ultime Notizie Roma del 01-02-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ho raccontato di tagli caso Ilaria sta lista il premier Giorgia Meloni le ho detto che la magistratura non dipende dal governo ma dal Parlamento così il premier ungherese Viktor orban parlando con i cronisti Al termine dell’incontro di un’ora intera del Consiglio italiano a Bruxelles l’unica cosa di cui sono legittimato a fare spiegato e fornire dettagli del suo trattamento in carcere esercitare un’influenza perché abbia un eco trattamento poi aggiunto Ilaria Salis a fare delle telefonate e non è stato isolato dal mondo Tutti i diritti saranno garantiti andiamo in medioriente sull’ attacco contro i soldati americani in Giordania gli Stati Uniti dicono che ho della Resistenza islamico in Iraq secondo lo MS né l’attrice di Garda La popolazione sta morendo di fame grave allarme ...