Ultime Notizie Roma del 01-02-2024 ore 07 | 10

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale giovedì primo febbraio Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il caso di Ilaria tali entra perfino nel Consiglio Europeo straordinario che si tiene a Bruxelles ieri sera verso le 23 Giorgia Meloni ne ha riparlato è preso in esame è incontrato per circa un’ora il premier ungherese Viktor orban il secondo contatto tra loro dopo la telefonata di martedì altri Consigli Comunali statunitensi chiedono il cessate il fuoco nella guerra di Gaza rapporto circa 70 città americane tra cui Chicago Seattle hanno approvato istruzioni in relazione alla guerra di Israele Gazzera Maggiore richiede un cessate il fuoco immediato lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters sempre secondo noi testa almeno 48 citana provato a risoluzioni simboliche che chiedono la fine della bombardamento israeliano di Gaza mentre altre si eccitano ha ...