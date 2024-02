Ultimatum alla sinistra sull' assurdo limite a 30 km h | l' avviso del governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da Bologna a tutta Italia: la polemica suldi velocità imposto nel capoluogo emiliano (30 km/h) dal sindaco a tinte Dem si è capillarizzata in tutta la penisola, convergendo in uno scontro ideologico tra maggioranza e opposizione. E se per il primo cittadino Matteo Lepore “il bilancio del nuovo” fissato a partire dal 16 gennaio scorso “risulta già positivo”, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami – intervistato dal Corriere della Sera – schierandosi dparte dei cittadini furiosi per il caos automobilistico generato in città, ha annunciato che entro la fine di questa settimana verrà emanata la direttivae zone a 30 chilometri orari. Aggiungendo anche, muovendosi controcorrente rispetto a quanto asserito dal sindaco Lepore, quanto appaia ...