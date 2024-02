UFFICIALE – Odgaard torna in Italia | l’annuncio del club

Leggi tutta la notizia su inter-news

Jens, vecchia stella della Primavera dell'Inter, è ufficialmenteto in. L'attualeha annunciato così il giocatore proveniente dall'Az Alkmaar. COMUNICATO – Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall'Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jensa titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l'acquisizione definitiva. Presente in tutte le selezioni giovanili della Nazionale danese,appena 18enne è una stella della Primavera dell'Inter, con cui vince a suon di gol un campionato, una Supercoppa e un Viareggio, prima di trasferirsi al Sassuolo con cui esordisce in A nel febbraio 2019.