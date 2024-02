UFFICIALE – Inter cede un portiere classe 2004 all’Olympiacos

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’ha reso nota la cessione a titolo definitivo di un. Il comunicato. COMUNICATO– A seguire la nota pubblicata sul sitodell’. “FCnazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dal Monopoli delNikolaos Botis. Contestualmente ne comunica il trasferimento a titolo definitivo“. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

L'Atletico Madrid ha migliorato la sua produzione offensiva, ma deve registrare i meccanismi in difesa : per rinforza re il reparto che negli... (calciomercato)

Non solo operazioni in uscita, leggasi Sensi, e primi pensieri dirottati ai futuri parametri zero che possono arrivare a rinforzare la rosa... (calciomercato)

L’Inter ha chiuso per l’arrivo di un giovanissimo calciatore proveniente dalla Finlandia. Il club ha depositato il contratto in Lega. ufficiale ? ... (inter-news)

Esperienza in prestito già finita – dopo soli sei mesi – per il giovane portiere di proprietà nerazzurra Nikolaos Botis. Il Monopoli, squadra di ... (inter-news)

Arriva l’ufficialità di Carlos Alcaraz in bianconero, proprio alle porte dello scontro diretto Inter-Juventus . E, in ottica più allargata, si tratta ... (inter-news)

In attesa di capire cosa accadrà sul fronte Albert Gudmunsson, il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Vitinha dall'Olympique Marsiglia. Con una serie di foto pubblicate sui social, il club rossoblu ha ...Calciomercato, il Genoa ufficializza il colpo Vitinha: l'attaccante portoghese, classe 2000, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia.Alla fine Annamaria Serturini andrà all’Inter. Una di quelle giocatrici che erano nel gruppo ...e soprattutto la prima ad aver segnato un gol ufficiale per le giallorosse. Da lì oltre 120 presenze in ...