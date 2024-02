Ufficiale | Hamilton sarà pilota Ferrari dal 2025

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Laha annunciato ufficialmente che Lewisdella Rossa a partire dalla stagione. Contestualmente la Mercedes ha salutato il britannico che ha commentato così il passaggio di scuderia: "Per me alla Mercedes sono stati 11 anni incredibili e sono orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto insieme - sono le parole delcontenute nel comunicatorilasciato dalla scuderia -. La Mercedes è parte della mia vita da quando avevo 13 anni: è un posto in cui sono cresciuto, quindi decidere di andare via è una delle più difficili che abbia mai preso. Penso però sia il momento giusto per compiere questo passo e sono molto felice della nuova sfida che mi aspetta. Sarò sempre grato del supporto ricevuto dalla famiglia Mercedes, in ...