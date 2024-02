Ue | Meloni a summit stretto preConsiglio

Bruxelles, 1 feb. (askanews) – Incontro ristretto prima dell’inizio del Consiglio europeo straordinario per cercare un’intesa sul bilancio. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio ...Il colloquio tra Meloni e Morawiecki, che l'aveva ricevuta l'anno scorso con tutti gli onori a Varsavia, è durato qualche minuto, ad un tavolino del bar dell'hotel, dopodiché la premier è salita in ...EU leaders were headed for a new round of arm-wrestling with Viktor Orban on Thursday to try to overcome the Hungarian leader's veto on 50 billion euros in Ukraine aid.Other leaders have rejected a ...