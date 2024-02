Ue | soddisfazione P Chigi per accordo | ‘Meloni protagonista’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos) – Da Palazzofiltra “grande” per l’raggiunto poco fa dal Consiglio europeo straordinario sull’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina per 50 miliardi di euro, con un voto unanime “inaspettato” fino a poche ore prima. Il Governo italiano – sottolineano fonti della Presidenza del Consiglio – ha avuto “un ruolo di primo piano” e Giorgia Meloni “è stata protagonista in prima persona delle mediazioni che hanno consentito di arrivare alla soluzione che ha messo d’tutti”. L'articolo CalcioWeb.

L'allenatore Gianni De Biasi è intervenuto a Radio Marte: “Nel Napoli mi sembra ci sia più equilibrio, la squadra con Osimhen avrà un potenziale più importante, se non fai gol diventa più difficile, a ...Roma, 31 gen. (askanews) - Il Gruppo "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" riunisce per il secondo anno consecutivo i principali stakeholder in occasione del "World Cancer Day", ...Pietrangeli: 'Adesso inizia la carriera con la C maiuscola' Tennis, la gioia di Sinner: 'Grazie a tutti, vi voglio bene' Sinner con il trofeo posa per i fotografi Sinner nel famoso presepe di San Greg ...