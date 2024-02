Ucraina | Ue | accordo fra i 27 capi di governo per 50 miliardi di aiuti militari Prima spedizione | munizioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L'annuncio, non senza enfasi, lo scrive il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, su X: "Dopo quasi due anni di guerra, l'resta e continuerà ad essere una priorità. Continueremo la nostra forte assistenza militare. Sono stati compiuti progressi nel sostenere l'attraverso il Fondo europeo per la pace e non risparmieremo alcuno sforzo per accelerare la consegna diall'entro la fine dell'anno" L'articolo proviene da Firenze Post.

Nel giorno in cui a Bruxelles tutti e 27 i Paesi trovano l'intesa su 50 miliardi di aiuti al Paese guidato da Zelensky, si sblocca anche un'altra partita. Quella per mettere a reddito i profitti gener ...Verso l’ok al pacchetto da 50 miliardi di euro per l’Ucraina Secondo i diplomatici a Bruxelles ...il documento dichiara che “in caso di mancato accordo nel [vertice] del 1° febbraio” diversi capi di ...BRUXELLES (Reuters) - I Paesi e le autorità dell'Ue hanno concordato norme che impongono alle aziende con sede in Europa di dare priorità alla produzione di prodotti chiave per prevenire una crisi ...