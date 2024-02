Ucraina | Metsola | “Gran giorno per l’Europa” Plauso per la nostra diplomazia sull’ok unanime agli aiuti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il votodella Ue sull’assistenza macro-finanziaria all’per 50 miliardi di euro non era scontato. Il lavoro diplomatico della premier Meloni con Viktor Orban, è stato la chiave dell’accordo raggiunto. I leader dei ventisette paesi membri dell’Unione europea hanno approvato, dunque, il pacchetto diper l’che finora era stato bloccato dal primo ministro ungherese, la cui resistenza è stata superata.: “E’ un buonper” “Oggi è un buonper, grazie al lavoro fatto da molti leader per arrivare ad un accordo a 27”, rileva la presidente del Parlamento Europeo Roberta, in conferenza stampa a Bruxelles a margine del Consiglio Europeo straordinario. ...

