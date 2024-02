Ucraina | l’Ue trova la quadra | sul piatto 50 miliardi di aiuti per Kiev

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bruxelles, 1 febbraio 2023 – I capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles hannoto un accordo “a 27? sull’assistenza macrofinanziaria all’, per 50 mld di euro. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, via social, poco dopo che il Consiglio Europeo è formalmente iniziato, al termine di una riunione a sei. “Abbiamo un accordo – dice – unità. Tutti i 27 leader hanno concordato un ulteriore pacchetto di sostegno da 50di euro per l’all’interno del bilancio del. Questo garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l’sta assumendo leadership e responsabilità nel sostenere l’; sappiamo qual è la posta in gioco”. Zelensky: “Grato al” Il ...