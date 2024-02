Ucraina | Budanov | ' non mi preoccuperebbe rielezione Trump | ottimista su aiuti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Kiev, 1 feb. (Adnkronos) - La prospettiva di una possibiledell'ex presidente degli Stati Uniti Donaldnon preoccupa Kyrylo, capo dell'intelligence militare(Hur), secondo un'intervista rilasciata daalla Cnn.ha affermato che "non mi preoccupa molto" l'idea di un'amministrazione repubblicana guidata da, "una persona esperta. È caduto molte volte e si è rialzato. E questa è una caratteristica molto importante. Dire chee il partito repubblicano sono amici della Federazione Russa è una totale sciocchezza", ha aggiunto, dicendosisui futuriamericani all'. L'ex presidente degli Stati Uniti è attualmente in vantaggio nelle elezioni primarie per diventare il candidato repubblicano. Se nominato candidato repubblicano,affronterebbe ancora una volta il presidente in carica Joe Biden nelle elezioni presidenziali di novembre. L'attuale impasse del Congresso sugliall'è in gran parte il risultato dell'indecisione dei legislatori repubblicani, che hanno ripetutamente bloccato ulteriori, principalmente a causa di questioni politiche interne.