Uccise bimbo con Suv | Nordio | è impunità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 13.03 Commentando i 4 anni ai domiciliari patteggiati dallo youtuber che con un suva Roma undi 4 anni,il ministroesorta a "pensare all' allarme sociale per questi reati e alla disperazione di vittime e parenti, per una sorta d'" per gli autori. Presentando un'iniziativa al carcere di Civitavecchia,ha aggiunto: "Siamo molto garantisti su enfatizzazione della presunzione d'innocenza",ma poi serve certezza della pena. "In Italia spesso è stato facile entrare in cella innocenti e uscire come colpevoli conclamati".