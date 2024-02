Tv | Learning Time with Timmy | per insegnare l’inglese ai più piccoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – RaiPlay Kids presenta “”, boxset disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 2 febbraio e su RaiYoyo dal 12 febbraio, dedicato ai piùper l’apprendimento della lingua inglese in compagnia die dei suoi simpatici amici. Tratta dalla serie “Shaun, vita da pecora” e dal programma d’animazione “”, “” è stata sviluppata dalla Aardman Animations insieme al British Council, che ha realizzato questa collaborazione per permettere ai bambini di imparareall’interno di un contesto che li coinvolge con immediatezza, grazie alla complicità del personaggio ...