Tuttosport – orizzonte Juve ma può ancora partire

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 2024-02-01 12:30:05 Arrivano conferme da: Gli tocca tornare a correre nell’aria poco rarefatta di Torino, zona Continassa. Eh sì, perché a meno di improbabili soluzioni dell’ultima ora, l’professionale di Moise Kean si srotolerànel cerchio delle Alpi che fanno corona al centro sportivo dellantus. La storia è nota, ma la riassumiamo per dovere e funzione cronistica: l’attaccante ha espresso il desiderio di trasferirsi per potere godere dello spazio che in bianconero ritiene chiuso in seguito alla crescita di Yildiz. De resto è noto come quelli che vanno da qui a fine campionato siano mesi delicati e decisivi in ottica Nazionale per non perdere l’opportunità di far parte del gruppo europeo. Obiettivo Nazionale Luciano Spalletti ha molta stima verso Kean (lo ha ribadito anche in ...