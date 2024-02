Tuttosport – “Fateci lanciare i giovani o si resta fermi”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-02-01 23:57:31 MILANO – Il futuro del calcio italiano ed europeo è un dei temi più importanti che club, società e leghe stanno affrontando nell'ultimo periodo. Cambiare per il bene del calcio sembra essere la direzione da intraprendere, di questo è convinto l'Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha parlato di, seconde squadre e riforme. "Sono necessarie le riforme" E proprio da queste ultime parte il dirigente neroverde: "Il calcio italiano sta cercando di cambiare. Abbiamo fatto riunioni con club, Lega e il Presidente federale Gravina e credo che parta da lui la voglia e il desiderio di cercare dei cambiamenti. Si parla di campionati a 18 squadre, a 20 squadra per la Serie A, ma non credo che sia il problema principale. Rimanere a 20 invece che 18 cambia poco. Cambia invece il discorso ...