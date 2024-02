Turismo immersivo e detox | i trend alla Bit 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Corposi assaggi dell’anno che verrà, anzi che c’è già. Perché i segnali ci sono tutti, adottati e rilanciati dBit, il primo trademark delitaliano nel mondo che si prenderà la scena all’Allianz MiCo di Milano tra il 4 e il 6 febbraio: c’è una domanda esponenziale di esperienze immersive in località non contaminate dall’overtourism. C’è una richiesta sempre più insistente di vacanzae rigenerative, liberate dcompulsiva dipendenza da smartphone e social; e c’è un interesse dichiarato per unsostenibile. Della serie: non sarà solo unda record, con una movimentazione di traveller superiore perfino al brillante 2019, come sembrano pronosticare gli esperti del settore e gli stessi dirigenti di Fiera Milano. Per l’Italia, top destination del travel ...