Turchia | uomo armato e pro Gaza prende ostaggi in fabbrica Usa

Personale di una fabbrica di un'azienda Usa nel nordovest della Turchia è in ostaggio nelle mani di un uomo armato. Lo riferiscono media turchi. Secondo le prime notizie ...L’uomo ha fatto irruzione nella fabbrica del gruppo americano Procter & Gamble denunciando le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza ...Un uomo armato sta tenendo in ostaggio diversi dipendenti in una fabbrica del gruppo statunitense Procter & Gamble (P&G) situata alla periferia di Istanbul, in Turchia.