Turchia | protesta pro Gaza con ostaggi nella mensa di una fabbrica Usa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Due uomini armati si sono introdotti in unastatunitense situata in, nell’area industriale di Gebze,provincia di Kocaeli, e hanno preso ino il personale. I lavoratori sono ora ino degli uomini, secondo quanto riferiscono i media turchi, dalle 15 di questo pomeriggio, orario locale.conL'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 1 feb. (askanews) – Sono due gli uomini armati che hanno preso in ostaggio sette dipendenti dello stabilimento della Procter&Gamble, una multinazionale statunitense, di Istanbul: lo hanno reso n ...Tutto sarebbe iniziato alle 15 ora locale. A tenere in ostaggio i dipendenti della fabbrica un uomo armato che, sempre secondo quanto riporta l’agenzia, protesta contro la guerra a Gaza. I media ...L'uomo armato che ha fatto irruzione nella fabbrica in Turchia, prendendone in ostaggio i dipendenti, stava manifestando contro il conflitto in Medio Oriente ...