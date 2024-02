Tumori | “stop al riferimento agli organi | più rilevante la classificazione su base molecolare” La proposta per agevolare le cure

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non è solo una questione di nome. Secondo gli autori, gli specialisti e i ricercatori dell’Istituto francese Gustave Roussy, nell’era delle target therapy – o terapia berso – e della profilazionedelle neoplasie, il modo convenzionale di classificare iinal loro organo di origine rischia di negare ai pazienti, in caso di metastasi, l’accesso allenecessarie. A chiedere una riflessione sul nome deiè un gruppo di esperti dalle pagine della rivista Nature. Secondo gli studiosi, l’attaccamento alladel cancro per organo di origine sta bloccando il progresso in molti modi. Nel secolo scorso i due principali approcci al trattamento delle persone affette da cancro – chirurgia e radiazioni – si sono concentrati sulla ...