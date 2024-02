Tumori | Orecchia Ieo | “Pochi progressi su cancro pancreas e cervello”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il direttore scientifico Ieo: "Risultati ancora non soddisfacenti, li vedrei come priorità su cui concentrarsi" Quali sono le priorità più urgenti della lotta al? "A mio modesto parere, abbiamo due gravi situazioni", due tipi di neoplasie "in cui i risultati sono insoddisfacenti: icerebrali e del". A indicare i fronti su cui