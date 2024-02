Tumori | cresce l’impatto nel mondo | cancro al polmone resta ‘big killer’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I dati Oms raccolti in 115 Paesi: 20 milioni di casi e 9,7 morti in un anno. Ma aumenta anche il numero dei sopravvissuti alla malattia Nel 2022 si sono verificati nelcirca 20 milioni di nuovi casi die 9,7 milioni di morti legati alla malattia.l'impatto deia livello

Nel 2050 il carico globale rappresentato dai tumori aumenterà significativamente ..."Il tabacco, l'alcol e l'obesità sono fattori chiave alla base della crescente incidenza del cancro, mentre ...La maggior parte dei Paesi nel mondo non finanzia adeguatamente i servizi prioritari per le cure palliative e oncologiche, come parte della copertura sanitaria universale. Eppure nel 2022 si stima ci ...Aumentano le diagnosi in Europa, ma cresce anche il numero dei sopravvissuti ai tumori. Le mutazioni Brca e la chirurgia 'impossibile'.