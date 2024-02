Tumori | 40% casi si può evitare grazie a prevenzione

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 ... (liberoquotidiano)

Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 ... (ilgiornaleditalia)

Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di tumore in pazienti di età inferiore ai 40 anni, pari al 3% della casi stica ... (sbircialanotizia)

Giornata mondiale contro il Cancro, Unione Sportiva Acli ribadisce importanza attività fisica come prevenzione - picenotime.it - IT ...Il 40% dei casi di tumore può essere evitato seguendo stili di vita sani (no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante). Il cancro, fra le malattie croniche, è quella che può beneficiare ...Roma, 1 febbraio 2024 - Il 40% dei casi di tumore può essere evitato seguendo stili di vita sani (no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante). Il cancro, fra le malattie croniche, è quella ...