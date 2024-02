Tumore al rene grave | un mix di due farmaci aumenta la sopravvivenza

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un mix di due immunoterapici, nivolumab (progettato per potenziare il nostro sistema immunitario al fine di ristabilire la risposta immunitaria anti-tumorale) in associazione ad ipilimumab (un anticorpo monoclonale), riduce il rischio di morte del 28% nei pazienti con carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato o metastatico non precedentemente trattato: lo ha annunciato la Bristol Myers Squibb all’American...