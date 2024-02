Trucco viola | il preferito dalle star per i red carpet 2024 Come sfruttarlo per un look perfetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Uno dei colori del momento, nella moda e nel beauty, è il. Per quanto riguarda il, questa tinta, in diverse sfumature, è molto presente negli ombretti, per far risaltare lo sguardo e dare profondità, anche se è opportuno imparare a usarlo e a dosarlo con accortezza. Sui rede agli eventi mondani diverse celebrities hanno mostrato di amarlo: Rihanna, Oprah Winfrey, Helen Mirren e Amanda Seyfried sono solo alcune che hanno scelto ilper gli occhi, in grado di valorizzare, in base alle diverse varianti, iridi, incarnati e altre caratteristiche personali. Texture Ilha vissuto alcuni pregiudizi in passato, essendo stato ritenuto da molti una scelta un po’ sui generis, eccentrica, adatta solo a occasioni particolari. Non è ...