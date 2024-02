Trovato neonato di un mese abbandonato nell’androne di un palazzo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un bimbo di unè statoin un androne di una Milano, in via Apuli. I soccorsi sono arrivati immediatamente ed il piccolo, a quanto pare, sta bene ed è al momento in ottime mani. Si sta al momento cercando di capire cosa sia accaduto e quando il piccolo sia stato lasciato lì. (Notizia in aggiornamento) L'articolo proviene da The Social Post.

Non è in pericolo di vita il neonato trovato vicino a un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di Torino . È stato ricoverato ... (open.online)

Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell'androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, nella periferia ovest di Milano, dopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto ...Un neonato è stato abbandonato nel pomeriggio odierno, giovedì 1 febbraio 2024, nell'androne di un palazzo in via degli Apuli a Milano ...Milano Giambellino, il piccolo ha circa un mese di vita. Era avvolto in una coperta: è in buone condizioni di salute. È stato trovato da un residente del condomino Aler di via degli Apuli 4 ...