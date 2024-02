Trovato in casa senza vita | l’allarme lanciato dai colleghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Massa, 1 febbraio 2024 – Sul profilo social scrivono ‘Ciao Compagno’, ricordano le battaglie a suo fianco. Al fianco di Francesco Ceccarelli, 47 anni, storico militante del partito Carc di Massa. Il suo corpo è statonel pomeriggio di martedì all’interno dell’appartamento dove abitava sul viale Roma: non si sa da quanto fosse lì, la cosa certa è che da domenica non si avevano più sue notizie. Sulle dinamiche del decesso, non ci sono ancora informazioni precise, ma sembra che abbia avuto un malore, un infarto, e poi si sarebbe accasciato a terra dove è stato ri. Ceccarelli aveva iniziato da poco a lavorare in una piccola azienda di metalmeccanica a Massa in zona stadio dove si occupava di carpenteria. Ha sempre fatto il saldatore, ma da poco aveva cambiato ditta. Abitava da solo, non aveva figli. Aveva fatto le commerciali e fin dall’età ...