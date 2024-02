Troppe barriere | una mappa per abbatterle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Unadettagliata delle tante,presenti sul territorio, che rendono un inferno la vita quotidiana delle persone con difficoltà motorie. La sta redigendo l’amministrazione comunale. Che punta "a costruire un quadro conoscitivo partecipato e ampio sull’accessibilità a Bellaria Igea Marina, che vada a completare latura già realizzata dagli uffici comunali per il patrimonio immobiliare pubblico". Il Comune in questi giorni prosegue "l’opera di coinvolgimento di associazioni di categoria, mondo parrocchiale, associativo, sportivo e culturale". Obiettivo: "Sollecitare, raccogliere e mettere a sistema tutte le segnalazioni utili circa le criticità presenti negli spazi pubblici in relazione a motorierà e inclusione". E poi, verosimilmente, intervenire concretamente. "Il tema della disabilità, del ...