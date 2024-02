Tre vescovi e un’università Le prove di dialogo Santa Sede-Cina lette da Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per chi voglia sperare che il prossimo futuro non ricordi da vicino il secolo breve, il Novecento, c’è almeno una buona notizia che non parla di mondo fratturato e di muri: è infatti ripartito il rapporto fra lae la. Il 25 gennaio infatti è stato ordinato il vescovo di Zhengzhou, Wang Yusheng. Il 29 gennaio ha preso il possesso della diocesi di Weifang il vescovo Sun Wenjun. Il 31 gennaio è diventato vescovo Pietro Wu Yishun per la diocesi di Shaowu. Ma non è tutto qui. In occasione della nomina a Weifang Pechino ha acconsentito per la prima volta alla creazione di una nuova diocesi. Secondo padre Lorenzo Prezzi, esperto della materia, non succedeva dal 1949. E così ha scritto; “Tutto questo coinvolge lae il governo cinese in ottemperanza all’accordo fra le due autorità in ...