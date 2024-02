Travolto da un anziano | muore in moto a 16 anni Scoppia la polemica | “Basta novantenni in auto”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tragedia nel trevigiano, dove un ragazzo di 16è statoe ucciso da uncolto da malore. Il giovane Timothy Dal Bello aveva preso da pochi giorni la patente per guidare la sua. si trovava assieme ad altri amiciciclisti quando il gruppo è statodall’guidata da Angelo Fantato, colto da un infarto mentre guidava la sua Citroen Berlingo. La vettura del 92enne aveva tagliato una rotatoria lungo la statale 248 Schiavonesca-Marosticana, all’altezza di Pagnano d’Asolo e aveva investito il gruppo. L’è morto a seguito dell’infarto mentre i giovaniciclisti non sembravano aver riportato conseguenze gravi. Man mano però le condizioni di Dal Bello sono peggiorate, fino al trasferimento ...

Un pensionato di 78 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna, a causa delle ferite rimediate in un incidente avvenuto ieri ... (ilgiorno)

Il 14 giugno scorso uno youtuber ventenne, alla guida di un suv, travolse una Smart a Casal Palocco uccidendo un bimbo...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews il ...Tragedia sfiorata a Reggio: stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. La giovane, nata a Carpi, non è in pericolo di vita. Resta grave l’anziano trascinato dal mezzo . .Un uomo sulla trentina di origine nordafricana è stato travolto poco fa dal treno in transito sulla linea ferroviaria Torino Milano all’altezza del passaggio a livello di via Marconi. Dalle prime ...