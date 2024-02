Travolta da una catasta di legna | Ombretta muore schiacciata nel cortile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Morta sul colpo dopo essere statada unadi. Un tragedia assurda quell’infermieraCastellani, 50enne, che si trovava nellaia deldella propria abitazione quando è rimasta vittima dell’incidente fatale. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 31 gennaio in via Erbe a Roncade, comune in provincia di Treviso in Veneto. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno improvvisamente sentito un forte rumore e si sono insospettiti. Purtroppo, però, nonostante il pronto arrivo dei soccorsi per la donna non c’è stato niente da fare.Castellani è mortadal peso dellache le è piombata addosso. Secondo le prime ricostruzioni, era in casa da sola al ...