Trattori | protesta a oltranza degli agricoltori sulla Binasca | “Non molliamo | vogliamo risposte”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Melegnano (Milano), 1 febbraio 2024 - E’ iniziata con una colazione di gruppo e la mungitura della mucca Ercolina la terza giornata di presidioche da martedì manifestano a Melegnano, dove hanno occupato, coi loroarrivati a centinaia da ogni parte della Lombardia, le aree verdi a ridosso della provincialee del casello autostradale dell’A1. Unanon-stop, comprensiva anche di pernottamenti, per chiedere alle istituzioni italiane ed europee maggiore attenzione per il comparto agricolo, penalizzato, a detta dei manifestanti, da eccessive imposizioni e nuove tasse in un contesto reso già difficile dagli aumentati costi dell’energia e delle materie prime. Dopo quelli dei giorni scorsi, stamattina c’è stato un ulteriore corteo dei ...