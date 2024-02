Trattori in marcia anche nel casertano | sabato il raduno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Cancello ed Arnone. Una “crisi agricola ormai insopportabile”. È da questa premessa che la riunione organizzativa di Altragricoltura Campania Nord, tenutasi nella serata di ieri a Cancello e Arnone (Caserta), è partita per poi decidere di scendere in campo organizzando una manifestazione sulle orme di quanto sta già accadendo in altre parti d’Italia e d’Europa. Presenti all’appuntamentoallevatori, agricoltori e artigiani del territorio. La protesta vedràsul territorio campano la messa su strada,3 febbraio, deiche si muoveranno, alle 9:30, dallo stadio di Casal di Principe fino a ridosso del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere. Ad accompagnare il corteo dei mezzi da lavoro allevatori, frutticultori, cerealicoltori, contoterzisti, trasformatori artigianali e una ...

Circa 50 mezzi si sono staccati dal presidio di Melegnano per andare a protestare davanti alla sede del Consiglio regionale ...(LaPresse) La Protesta agricoltori. Corteo dei trattori a Castrovillari Anche a Castrovillari monta la protesta degli agricoltori, così come in varie località d’Italia. Tanti, infatti, i presidi e le manifestazioni in programma oggi (giovedì 1° febbraio) in diverse città.