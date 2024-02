Trasporti | Dradi | “Un’emozione rivedere i manifesti come fossero nuovi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Alla presentazione della campagna “La vita in movimento dal 1877” di Ferrovienord e Fnm: “Li ho ancora tutti in mente” “Èvederli esposti ancora,se, tutti insieme. Me li ricordo sempre tra tutte le cartelle che avevamo a casa e che conserviamo ora. Li ho tutti in mente”. Così Emanuele