Trasporti | Caradonna Ferrovienord | “Riscoprire patrimonio culturale e storico delle Ferrovie”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il presidente alla presentazione de “La vita in movimento dal 1877”: "Da sempre punto di aggregazionecittà" “Un progetto che mira a farilpassato, in questo caso dalle. Queste opere verranno posizionate in parecchienostre stazioni, soprattutto quelle periferiche dove ancora oggi rappresentano un punto di