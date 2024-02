Trasporti | assessore Terzi | ' Campagna Vita in movimento promuove riscoperta territori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 feb. - (Adnkronos) - “Questo è un progetto la cui importanza è lampante e lo si capisce anche dalla qualità del materiale, che per lungo tempo ha segnato ladi comunicazione di Ferrovienord. Unafocalizzata sulla scoperta e sulladeie dei paesaggi attraversati dalle ferrovie regionali, la quale ha permesso che i cittadini lombardi si avvicinassero da una parte alla ferrovia e dall'altra ai paesaggi che venivano presentati attraverso l'arte di Carlo Dradi”. Sono le parole Claudia Mariaalle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, a margine della presentazione delladi FerrovieNord e Fnm “Laindal 1877”, svoltasi all'ADI Design Museum di Milano. L'iniziativa vuole valorizzare il patrimonio storico e culturale di Ferrovie Nord Milano attraverso ladei manifesti pubblicitari realizzati dal grafico Carlo Dradi tra gli anni ‘40 e ‘50. La forza iconica degli storici manifesti di Carlo Dradi, presenti nell'archivio storico di Ferrovienord, raccontano bene la lunga evoluzione dell'azienda e l'impatto che ha avuto e continua ad avere sullo sviluppo delo Lombardo. Lasi aprirà con un manifesto che raccoglie un'anticipazione di alcune locandine a cui seguiranno 15 soggetti che saranno poi esposti singolarmente. “Questo è un grande progetto che è una piccola parte di tanti altri progetti che vedono impegnata da tempo FerrovieNord e che hanno come obiettivo quello di riscoprire il passato con uno sguardo al futuro - aggiunge- L'idea è di richiamare l'importanza della nostra storia guardando però, ovviamente, anche al futuro. Questo futuro è rappresentato dai progetti sfidanti che non solo Ferrovienord ma anche Regione Lombardia sostengono fortemente”. “Un progetto per il futuro particolarmente interessante, ad esempio, è il recupero del materiale rotabile storico. Altrettanto importanti sono tutti quegli eventi e le mostre sulo che nei mesi passati hanno caratterizzato l'operato di Ferrovienord. Queste immagini meravigliose e così efficaci nella comunicazione fanno anche riflettere su quella che è oggi la nostra, fatta di social e di una modalità di comunicazione molto diversa”, conclude.