Transizione digitale e valori umani | avviato all’Università del Salento il progetto PRIN 2022 PNRR con un KICK OFF MEETING

Per essere al fianco delle scuole che in queste settimane stanno finalizzando i progetti da finanziare con i DM 65/2023 e 66/2023, Trinity College ... (orizzontescuola)

Appalti e trasparenza, il Comune avrà piattaforma digitale certificata dall’Anac. Il sindaco Basi: Assecondiamo gli indirizzi del Pnrr in vista del varo di un innovativo Ufficio Gare.PADOVA - Quanti parcheggi sono liberi in piazza Insurrezione Quali sono le zone a più alto rischio incidenti in città Tra quanti minuti passa il mio autobus Quanti Pm10 ci sono ...Il programma politico della Commissione europea ha fissato come target ambizioso l’obiettivo di rendere l’Europa un leader digitale entro il 2030 ...