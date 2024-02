Transgender | al Careggi l’istruttoria è in corso ma la stampa pubblica già i risultati | siamo alla frutta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lo abbiamo visto con la storia di Marco, ragazzoincinto di cui mi è sembrata abbastanza evidente l’inesistenza (e non perché non possano esistere ragazziincinti): durante questa battaglia ideologica contro le persone, vedo continuamentete notizie non verificate. La notizia di Marco – con cui nessuno ha mai parlato – è stata strumentalizzata all’inverosimile per poi scomparire nel nulla quando anche Striscia la notizia su Canale 5 ha sostenuto che era poco credibile. A quel punto non serviva più. E si è passati allo step successivo. Così stamattina ci svegliamo di nuovo con un bombardamento riguardo a una spifferata che il Ministero della Sanità avrebbe fatto ad Ansa Roma. L’agenzia affermava ieri sera che già stavano uscendo le prime indiscrezioni sul risultato ...