Tragedia sulla A1 | Due morti in uno scontro tra furgoni nel tratto Cassino-Caianello

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Due persone hanno perso la vita in unomortale tra dueavvenuto oggi neldell’autostrada A1 compreso tra le località di. Incidente mortale sull’A1 in direzione Napoli : morte due persone traLe autorità hanno chiuso immediatamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e L'articolo Teleclubitalia.