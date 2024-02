Traffico Roma del 01-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) LuceverdeMary trovate in studio Tiziana Raimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana via Salaria e proseguendo altri file tra Tiburtina e la 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina per lavori carreggiata ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali in direzione del centro frequenterà formazione di code i lavori sono in programma Fino al prossimo 7 febbraio ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ti sta in fila anche in cominciato posta sulla tangenziale Tra la Tiburtina a via Nomentana lavori poi in programma questa notte alla galleria Giovanni XXIII chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di via ...