Traffico Roma del 01-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana rimondi sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Trionfale via Salaria proseguendo peraltri file tra Bufalotta Prenestina la stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina per lavori carreggiata ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali in direzione del centro frequente quindi la formazione di rallentamenti e code i lavori sono in programma Fino al prossimo 7 febbraio è sempre per lavori rallentamenti e code altezza di Settebagni nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra corso di via Salaria in direzione di San Giovanni ti sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra la Tiburtina e via Salaria per i dettagli di queste di altre ...