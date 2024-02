Traffico Roma del 01-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città sul Raccordo Anulare ci sono cose a causa di un incidente avvenuto in carreggiata interna tra Montespaccato e Trionfale proseguendo peraltri file tra Cassia bis Veientana e se l’aria e poi tra bufalotte Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina Andiamo su via Pontina code perincidente tra via di Vallerano e raccordo anulare in direzione del centro città code anche in carreggiata opposta da via Cristoforo Colombo al Raccordo Anulare e per lavori carreggiata ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali in direzione del centro frequente la formazione di rallentamenti e code i lavori ...