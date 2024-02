Traffico Roma del 01-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di un incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Lanina è via Appia sempre in carreggiata interna code pertra Cassia bis Veientana e Salaria tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Appia e per lavori carreggiata è ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali ci sono in colonna a menti tra la motorizzazione la tangenziale in direzione del centro chi lavori sono in programma Fino al prossimo 7 febbraio ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni lavori in programma questa notte la galleria Giovanni XXIII chiusa tra le 22 e le 6 in direzione di ...