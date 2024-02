Traffico Roma del 01-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna pere incidente tra via Prenestina & via Appia si sta in fila anche in carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e via Appia mentre per lavori carreggiata è ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali ci sono pertanto incolonnamenti a partire dalla motorizzazione alla tangenziale est e quindi in direzione del centro i lavori sono in programma Fino al prossimo 7 febbraio ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pertra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo la chiusura di un tratto di Piazza Montegrappa tra il Lungotevere Oberdan e Lungotevere delle Armi per immettersi su quest’ultimo bisogna percorrere interamente la rotatoria di Piazza ...