Traffico Roma del 01-02-2024 ore 13 | 30

(Di giovedì 1 febbraio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per lavori in corso auto in coda sulla Pontina tra Castelno e Montedoro e direzione Terracina riaperta alvia Appia 3 via Appia Pignatelli e via Ardeatina un incidente rallenta ilsu via della Magliana all’altezza di via Dei grottoni auto in fila lungo la Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale in direzione centro città le 22 di questa sera chiuderà la galleria Giovanni XXIII per lavori notturni tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico e direzione San Giovanni di apertura domani mattina alle ore 6 per ora è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità