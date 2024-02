Traffico Roma del 01-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori carreggiata ridotta sulla Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali ci sono incolonnamenti tra la motorizzazione e la tangenziale in direzione del centro i lavori sono in programma Fino al prossimo 7 febbraio lavori anche sulla Pontina con te tra Castelno e Pomezia In quest’ultima direzione sempre per lavori si rallenta sulla Colombo tra via Ermanno Wolf Ferrari e via di Acilia verso il centro sulla Trionfale per incidente ci sono difficoltà nei pressi di via Mario Fani rallentamenti dovuti a incidente anche sulla Appia Pignatelli all’incrocio con via Erode Attico Per consentire i rilievi In seguito a un incidente chiusa la via Appia Antica tra via Appia Pignatelli e via Ardeatina interventi di potatura in viale Gorizia fino a domani 2 febbraio ...