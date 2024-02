Traffico Roma del 01-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) LuceverdeBentornati all’ascolto per lavori in corso auto in coda sulla Pontina tra Torvaianica e Pomezia In quest’ultima direzione si procede incolonnati lungo la Salaria tra la motorizzazione e la tangenziale direzione centro sulla Colombo rallentamenti e code per lavori tra via Pindaro via di Acilia verso il centro chiusa per incidente la più antica tra via Appia Pignatelli e via Ardeatina per incidente si rallenta in via Aurelia nei pressi di via di Porta Aretusa da ieri chiuso un tratto di Piazza Montegrappa 3 Lungotevere Oberdan e Lungotevere delle Armi per rimettersi su quest’ultimo bisogna per interamente la rotatoria di Piazza Montegrappa facili Dunque i rallentamenti e le code sul Lungotevere Oberdan i dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito.luceverde.it da Manuel pure te tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura ...