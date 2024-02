Traffico Roma del 01-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Aurelia viabilità rallentata sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria rallentamenti in via di Boccea in direzione centro per lavori in via della Casetta Matteideviato all’altezza di via di verde rallentamenti sulla tangenziale e a Piazza Ragusa a Monteverde lavori di potature e rallentamenti in via Federico Ozanam tra Piazza di Donna Olimpia e via Chiusure ale divieti di sosta viabilità rallentata in via della Magliana In collaborazione con Luce Verde infomobilità